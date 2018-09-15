عريقات: هناك مخطط لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

القاهرة – (مصراوي):

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، إن هناك مخطط الآن لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل بتنفيذ "صفقة القرن"، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل.

واستطرد "لم يتم التشاور مع السلطة الفلسطينية بشأن أي مقترح أمريكي للسلام".