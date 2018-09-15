الشرطة العراقية : 28 حالة اختطاف في الموصل خلال 3 أشهر

الموصل(العراق) - (د ب أ):

أعلنت الشرطة العراقية اليوم السبت تسجيل 28 حالة اختطاف في عموم محاور مدينة الموصل خلال ثلاثة أشهر.

وقال العميد محمد الجبوري الناطق باسم قيادة عمليات الموصل لوكالة الأنباء الألمانية، إن أغلب المختطفين هم شيوخ عشائر ووجهاء ونساء في العشرينات ، لافتا إلى أن مصيرهم ما زال مجهولا.

وأعلنت القوات الأمنية صباح اليوم عن اختطاف مدنيين اثنين أحدهم من وجهاء عشائر شمر في ناحية ربيعة التي تبعد نحو /135كم شمال غرب الموصل، والأخر في ناحية العياضية ضمن قضاء تلعفر، 70 كم غرب الموصل.

كانت قيادة شرطة نينوى سجلت اختطاف معلمة أول أمس الخميس ،فضلا عن اختطاف نحو 13 فتاة بأعمار صغيرة داخل الموصل ومشارفها خلال الاشهر الماضية.

واشار الجبوري إلى أن "ارتفاع حصيلة القتل والخطف في محوري شمال غرب وجنوب غرب الموصل، يعود الى تسلل بعض من خلايا تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الإرهابي من أجل زعزة الأمن من جديد بمحافظة نينوى".

يشار إلى أن خلايا تنظيم داعش النائمة في محافظة نينوى مازالت تنشط بين الحين والاخر وتنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجير ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.