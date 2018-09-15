تقارير ألمانية: تمويل برامج المساعدات للاجئين السوريين بالعراق يعاني نقصا كبيرا

برلين - (د ب أ):

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن برامج المساعدات الدولية للاجئين السوريين في العراق، تعاني نقصا كبيرا في التمويل.

وأوضحت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت، استنادا إلى ورقة حكومية، أنه لم يتوفر من وعود المانحين في نهاية العام الماضي سوى 45% فقط من إجمالي المبلغ اللازم لمساعدة هؤلاء اللاجئين والبالغ قيمته 229 مليون دولار.

وتابعت الصحيفة أن نسبة ما توفر حتى الآن في العام الحالي، بلغت 5ر11% من المبلغ الذي تحتاجه وكالة اللاجئين، والبالغ قيمته 227 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية قررت زيادة حجم المساعدات الإنسانية المخصصة للعراق من 4ر43 إلى 70 مليون يورو، ولفتت الصحيفة إلى أن العراق به نحو 9ر1 مليون لاجئ سوري يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة الألمانية أوضحت في رد على استجواب من حزب اليسار أن نحو 226 ألف لاجئ سوري يعيشون في منطقة الحكم الذاتي التابعة للأكراد (كردستان العراق)، وأكثر من 60% من هؤلاء اللاجئين لا يقيمون في مخيمات بل في تجمعات سكنية.