أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

إردوغان يتوجه إلى أذربيجان برفقة وزير الدفاع

10:36 ص السبت 15 سبتمبر 2018
إردوغان يتوجه إلى أذربيجان برفقة وزير الدفاع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ)
توّجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباح اليوم السبت، إلى باكو، عاصمة أذربيجان، في إطار زيارة رسمية.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم إن وزير الدفاع خلوصي أكار يرافق إردوغان في زيارته.
وكان المركز الإعلامي في الرئاسة التركية، قال في بيان أمس، إن أردوغان سيشارك في مراسم ذكرى تأسيس جيش القوقاز الإسلامي وتحرير باكو.
وأوضح البيان أن الرئيس التركي سيجري مباحثات مع مسؤولي أذربيجان، وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون مع باكو.
وبحسب وكالة الاناضول" في 1915، تمكّن "نوري باشا" قائد جيش القوقاز الإسلامي، من تحرير العاصمة باكو من قبضة المحتلين البلاشفة والعصابات الأرمنية".

رجب طيب أردوغان أذربيجان وزير الدفاع التركي جيش القوقاز الإسلامي تركيا

الخبر التالى:

قراءة في كتاب "الخوف": من الشك في فوز ترامب إلى بشائر النصر (الحلقة الثالثة)
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان