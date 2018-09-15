إردوغان يتوجه إلى أذربيجان برفقة وزير الدفاع

اسطنبول - (د ب أ)

توّجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباح اليوم السبت، إلى باكو، عاصمة أذربيجان، في إطار زيارة رسمية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم إن وزير الدفاع خلوصي أكار يرافق إردوغان في زيارته.

وكان المركز الإعلامي في الرئاسة التركية، قال في بيان أمس، إن أردوغان سيشارك في مراسم ذكرى تأسيس جيش القوقاز الإسلامي وتحرير باكو.

وأوضح البيان أن الرئيس التركي سيجري مباحثات مع مسؤولي أذربيجان، وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون مع باكو.

وبحسب وكالة الاناضول" في 1915، تمكّن "نوري باشا" قائد جيش القوقاز الإسلامي، من تحرير العاصمة باكو من قبضة المحتلين البلاشفة والعصابات الأرمنية".