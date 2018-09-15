مقتل 5 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في كشمير

نيودلهي - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن خمسة مسلحين على الأقل قتلوا،اليوم السبت، برصاص قوات الأمن في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

ووقع الحادث بعد أن فتح المسلحون النار على قوة مشتركة من الجيش والشرطة بمنطقة كولجام.

وفرضت القوات طوقا أمنيا وأجرت عملية تفتيش بعد تلقيها معلومات استخباراتية عن اختباء المتمردين الخمسة في المنطقة.

وقالت الشرطة إن جميع المتمردين الخمسة قتلوا في الاشتباك، مضيفة أنهم ينتمون إلى جماعتي "حزب المجاهدون" و "العسكر الطيبة"، اللتين تتخذان من باكستان مقرا لهما.

وتابعت الشرطة على موقع (تويتر) "نجاح كبير لقوات الشرطة والأمن. معظم المتشددين(القتلى) تورطوا في سلسلة من العمليات الارهابية، من بين ذلك قتل اثنين من الموظفين المصرفيين والكثير من رجال الشرطة. وأيضا تورطوا في سطو مسلح على البنوك ونهب أسلحة".

وتزعم الهند أن باكستان تدعم وتشجع المتشددين والزعماء الانفصاليين، لكن إسلام آباد تنفي باستمرار هذا الاتهام.

وكان حوالي 45 ألف شخص-مدنيون وقوات أمن ومتشددون- قد قتلوا منذ أن اندلعت حركة للمتشددين الانفصاليين في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أواخر الثمانينيات.