إعصار فلورنسا يقتل 4 أشخاص في الولايات المتحدة

واشنطن (أ ش أ)

لقي أربعة أشخاص حتفهم بينهم امرأة ورضيعها، بعدما سقطت شجرة على منزلهما في ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا في شرق الولايات المتحدة، عندما اجتاحها الإعصار فلورنس، الجمعة، وأغرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر.

وأوضحت الشرطة - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن تلك أول وفيات مؤكدة تتصل بالإعصار، لافتة إلى أن والد الطفل نقل إلى المستشفى.

وفي منطقة بيندر في نورث كارولاينا، قالت السلطات إن امرأة لقيت حتفها بعدما أصيبت بأزمة قلبية، ولم يتمكن المسعفون من الوصول إليها بعدما أغلق الحطام الناتج عن الإعصار الطرق، وقال مكتب حاكم الولاية إن شخصًا رابعًا قُتل في لينوير كاونتي صعقًا بكهرباء مولد.

وفي الأثناء، قال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى المناطق التي ضربها الإعصار فلورنس الأسبوع المقبل، بمجرد التأكد من أن زيارته لن تعرقل أي جهود للإنقاذ.