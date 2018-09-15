روسيا: لن نرد على مطالب واشنطن بشأن إجراء تفتيش إضافي عن كيماوي

موسكو (أ ش أ)

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن أنها لن تنفذ ولن ترد على مطالب أحادية الجانب من الولايات المتحدة بإجراء عمليات تفتيش إضافية عن أسلحة كيماوية في روسيا.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية - حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء - "لن نلبي أو حتى نرد على مطالب واشنطن غير القانونية الأخيرة والتي تتجاوز اتفاقية الأسلحة الكيماوية..ولن تخضع روسيا لتفتيش إضافي على أساس قانون محلي أمريكي".

وأكدت المسؤولة الروسية أن بلادها قد تخلصت تمامًا من ترسانتها الكيماوية في ظل رقابة دولية صارمة منذ سبتمبر 2017 وأنها مستمرة في تنفيذ كافة التزاماتها بموجب اتفاقية السلاح الكيماوي.

وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة في المقابل لم تتخلص إلى الآن من كميات هائلة من عناصر كيماوية سامة.

وكانت مانيسا سينج، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق إن واشنطن قد لا تطرح حزمة قاسية من العقوبات ضد روسيا في قضية تسميم العميل الروسي سيرجي سكريبال "إذا سمحت موسكو بإجراء عمليات تفتيش في منشآتها الكيماوية".