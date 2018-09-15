بومبيو: جون كيري يقوض سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران

واشنطن (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، جون كيري بالعمل على تقويض السياسة الأمريكية الحالية بشأن إيران.

وقال بومبيو إن كيري، الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس باراك أوباما، عقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، وهي أعمال وصفها بأنها "غير ملائمة".

وذكر بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، إن كيري اعترف بأنه قال للمسؤولين الإيرانيين "انتظروا" حتى انتهاء فترة الإدارة الحالية.

وقال: "لا يمكنك العثور على سابقة لهذا في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفا: "يجب على وزير الخارجية (السابق) كيري عدم الانخراط في هذا النوع من السلوك. إنه لا يتماشى مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة حسب توجيهات هذا الرئيس".

وأعاد بومبيو التذكير برؤية كيري في مؤتمر أمني في ميونخ في وقت سابق من هذا العام مع دبلوماسيين آخرين سابقين في إدارة أوباما، وكان "واثقا بشكل معقول" بأنهم التقوا نظراءهم الإيرانيين.

وأوضح بومبيو وهو من أشد المعارضين للاتفاق النووي الايراني الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين ايران وست قوى عالمية: "هذا وزير سابق للولايات المتحدة يتعامل مع أكبر دولة في العالم راعية للارهاب".