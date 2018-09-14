صحيفة: تعاون مانفورت مع مولر في التحقيقات ضربة قاسمة لترامب

كتب - محمد عطايا:

بعد ما يزيد عن 4 عقود من الضغط على معظم السياسيين الجمهوريين، والدكتاتورين الأجانب، بول مانافورت ينقلب على أخر عميل له، الرئيس دونالد ترامب.

وافق المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية على التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر للتحقيق بشأن تعاون محتمل بين الرئيس الأمريكي وروسيا، بالإضافة إلى إقراره بإدانته، وذلك وفقًا لما قاله المحققون المحكمة اليوم الجمعة، وأكدته وزارة العدل.

وصف خبراء قانونين خطوة مانافورت بأنها فوز كبير لمولر، وتراجع خطير لترامب، وبحسب صحيفة "ذا أتلانتك"، فإن تعاون مدير حملة ترامب السابق مع المحقق الأكثر شهرة في الولايات المتحدة هو التطور الأكبر حتى الآن.

فيما قال سيث واكسمان، محقق فيدرالي سابق في واشنطن، في تصريحات لـ"ذا أتلانتك": "مانافورت سيمد مولر بكل ما حدث من أسرار وأمور غير معروفة خلال مقابلته الرئيس في برج ترامب في يونيو 2016".

القضاية إيمي بيرمان جاكسون، أكدت أن تعاون مانافورت مع جهات التحقيق سيوفر مقابلات وتفاصيل مهمة للغاية سيخبر بها مكتب مولر، مشيرة إلى أنه سيسلم العديد من المستندات، كما أن لديه حق أصيل بحضور محاميه عام خلال تلك اللقاءات.

وأضاف كيفين داونينج، محامي مانافورت: "أن اليوم صعب للغاية على موكله، ولكنه قبل بتحمل المسؤولية.. وأراد أن يتأكد بأن عائلته ستبقى في أمان، وتحيا حياة جيدة".

الإقرار بالإدانة بحسب "ذا أتلانتك"، يظهر مدى فائدة وقيمة مانافورت بالنسبة للإدارة الأمريكية، حيث أن مولر، يضع عينيه على الاجتماع الذي أشار إليه السياسي الكبير هنري ماكسام، بين ترامب وصهره جاريد كوشنر، في يونيو 2016 مع مجموعة من الروس الذين عرضوا عليه تلويث سمعة هيلاري كلينتون.

وقال واكسام: "هذا أمر مهم للغاية لأنه إذا أصدر الرئيس عفوًا عن مانافورت في ظل تلك الظروف، سيضع حوله مزيد من الشبهات بشأن إعاقته للعدالة"، مضيفًا: "باختصار، هذا يوم رائع للإدارة الأمريكية".

على الرغم من أن فترة إدارة مانافورت لحملة ترامب بدأت بقوة منذ مارس، حتى أغسطس 2016، إلا أنها تزامنت مع أكثر الأوقات دقة حيث شهدت تورط روسيا في الانتخابات.

في أبريل، عرض على رجل الأعمال الروسي الشهير أوليج ديريباسكا، شرح وافٍ لحملة ترامب الانتخابية مقابل تخفيف عبء الديون.

في يوليو، اقترح الحزب الجمهوري تعديلًا لمبدأ إرسال جيش إلى أوكرانيا للدفاع عنها ضد الاعتداء الروسي.

ولاحقًا في نفس الشهر، بدأ موقع "ويكي ليكس"، نشر العديد من الرسائل الإلكترونية سرقتها روسيا من لجنة الديمقراطيين القومية.

وبحسب "ذا أتلانتيك"، تلقى مانافورت أيضًا بريد إلكتروني من مستشار حملة ترامب جورج بابادوبولوس -الذي تعلم الألاعيب "القذرة" من روسيا لتشويه كلينتون- لينظم اجتماعًا بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بنهاية شهر أغسطس، تم إجبار مانافورت للتنحي عن منصبة كرئيس لحملة ترامب الانتخابية، بعد تقارير أفادت بأنه يجمع ملايين الدولارات من قبل حزب يناصر روسيا في أوكرانيا.