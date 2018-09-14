العثور على 7 مقرات لداعش خلال عملية تطهير بـ "صلاح الدين" العراقية

بغداد (أ ش أ)

تمكنت قوات الأمن العراقية بمحافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، من العثور على حزام ناسف وفجرت ثلاث عجلات مفخخة خلال تطهير منطقتي المطيبيجة واليتة على الحدود مع محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "مديرية شرطة صلاح الدين بإسناد طيران الجيش تمكنت من تفتيش وتطهير منطقة (الميتة - مطيبيجة) من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن العثور على حزام ناسف و7 مقرات، فضلا عن تفجير 3 عجلات مفخخة ونفق تحت السيطرة".

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن ضبط العديد من الأسلحة والأعتدة خلال عمليات التفتيش والدهم التي تقوم بها في المناطق التي كانت في السابق تحت سيطرة تنظيم "داعش".