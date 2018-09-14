الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه جازان

كتب – محمد عطايا:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية من صعدة باتجاه مدينة جازان، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

يذكر أنه على مدار الأشهر الأخيرة استهدف الحوثيون المدعومين من إيران السعودية بصواريخ باليستية عشرات المرات، ووصلت في مرات إلى العاصمة الرياض.

ولكن أغلب الصواريخ الحوثية كانت تستهدف مدينة سعودية واحدة، هي جازان الواقعة جنوبي غرب البلاد والمطلة على شواطئ البحر الأحمر.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء، ليبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية حملة عسكرية في عام 2015 لاستعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس هادي معترف به دوليا، ومنذ بدأ التمرد الحوثي لا يستطيع ممارسة مهامة بصورة طبيعية من العاصمة.

ولقي الآلاف من اليمنيين مصرعهم في الحرب الدائرة بين التحالف والحوثيين، والتي نجم عنها أحد أكبر الازمات الإنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.