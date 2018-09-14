لافروف في برلين: بريطانيا لم تقدم أدلة تؤيد موقفها من قضية سكريبال

برلين (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بريطانيا بأنها لم تقدم أية أدلة تؤيد اتهاماتها لروسيا بالهجوم بمادة سامة على العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال.

وتناول لافروف الموضوع اليوم الجمعة، بعد مباحثات أجراها مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين.

من جانبه قال ماس للصحفيين: إن "الحكومة الألمانية ليس لديها أي مبرر للشك في المعلومات التي أعلنتها لندن".

وقال لافروف "إن مبدأ "من المرجح بشكل كبير" لا يجدي هنا".

كانت الحكومة البريطانية أعلنت منذ البداية أنه "من المرجح بشكل كبير" أن تكون روسيا وراء الهجوم الذي وقع في مارس بمادة نوفيتشوك التي تستخدم في القتال".

وأوضح لافروف أنه لم يتم تقديم أي شيء عن ما قيل عن قيام عميلين روسيين بالعملية فيما عدا لقطات مراقبة الفيديو.

وأكد لافروف أن روسيا مستعدة لإصدار بيان مشترك حول الحادث، غير أن بريطانيا تمتنع عن استخدام القنوات القانونية الرسمية المتفق عليها.

وأضاف لافروف قائلا: "حين لا توجد إجابة على ذلك فليس هناك أساس للاعتقاد بوجود الجريمة التي يتحدث عنها هؤلاء السيدات والسادة".