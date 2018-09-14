"فلورنسا" يصل اليابسة ويبدأ في التباطؤ على الجنوب الشرقي لأمريكا

واشنطن (د ب أ)

ضرب إعصار فلورنسا اليابسة اليوم الجمعة، عند الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، ليبدأ ما يقول عنه خبراء الأرصاد الجوية إنها ستكون زيارة مطيرة وشديدة الرياح مطلع الأسبوع.

وتحرك مركز العاصفة فوق اليابسة في الساعة 15ر7 صباحا (1115 بتوقيت جرينتش) بالقرب من شاطئ رايتسفيل في كارولينا الشمالية، بسرعة دوران بلغت 150 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن كمية الأمطار والمياه المندفعة من المحيط على اليابسة جراء العاصفة تسبب قلقا متزايدا بصورة تفوق القلق من الرياح التي تباطأت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة بعد حوالي أربع ساعات من وصولها إلى اليابسة.

وفي حين اقتلعت بالفعل الرياح العاتية المصنفة من عواصف الفئة الأولى الأشجار، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل، يقول مسؤولون إن اندفاع العاصفة والأمطار سيتسببان في فيضانات كارثية في نورث كارولينا وساوث كارولينا.

ويعني تباطؤ سير العاصفة بحوالي 6 كيلومترا في الساعة أن كميات كبيرة من المياه ستسقط على المنطقة، في وقت ستكون الأرض مملوءة بالفعل بالمياه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية على تويتر إن "هذه العاصفة ستكون ماراثون ضد سباق سريع. وبالإضافة إلى الأحوال الجارية، فإن اندفاع العاصفة الخطيرة والفيضانات المفاجئة، سيكون خطرا طويل الأجل من نهر من الفيضانات سيحدث مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة للغاية خلال الأيام القادمة".

وقال حاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الجمعة إن حوالي 500 ألف شخص من سكان الولاية كانوا بلا كهرباء وأن العدد "يرتفع حتى في الوقت الذي نتحدث فيه". وقد انتقل ما يقدر بنحو 20 ألف شخص إلى 157 مأوى تم إنشاؤها في المدارس والمباني العامة الأخرى في الولاية.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة شمالا عندما تصل إلى الأجزاء الغربية من ولايتي نورث وساوث كارولينا وجبال الأبلاش في الوسط في أوائل الأسبوع المقبل، حسبما أفاد المركز الوطني للأعاصير.