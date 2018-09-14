ألمانيا تعرب عن قلقها تجاه إغلاق مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن

برلين (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها ازاء تداعيات إغلاق الولايات المتحدة الأمريكية مكتب البعثة الفلسطينية والتي ستؤثر بالسلب على المساعي المبذولة لإستئناف المحادثات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بشأن حل الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية ـ في بيان اليوم الجمعة ـ "نظرا لغياب التواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الراهن، فإننا نشعر بالقلق من أن تسبب الخطوة الأمريكية بإغلاق مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مزيدا من التوتر، مما يؤثر بالسلب على امكانية استئناف المحادثات بشأن حل الدولتين".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الإثنين الماضي إغلاق البعثة الفلسطينية، متّهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدّث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل، لكنّ المسؤولين الفلسطينيين الذين قطعوا كل الاتّصالات مع الحكومة الأمريكية، منذ أواخر 2017 بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، سارعوا إلى استنكار التهديد الأمريكي.