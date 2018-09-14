رئيس وزراء الصين: إمكانات هائلة لتنمية العلاقات مع فرنسا

بكين (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، إن هناك إمكانات هائلة لتنمية العلاقات الثنائية مع فرنسا بما يحقق نتائج مربحة للجانبين، مبديا استعداد بلاده للعمل مع فرنسا لتعزيز التعاون العملي الشامل من أجل تحقيق منفعة أفضل للشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في العاصمة (بكين) اليوم الجمعة.

وأضاف لي كه تشيانغ، أن فرنسا دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي، وأن العلاقات الصينية الفرنسية لها تأثير عالمي ، داعيا الدولتين إلى تقديم إسهامات في ظل الأوضاع العالمية الحالية لخدمة السلام والتنمية والرخاء في العالم.

وأشاد بالتعاون الحالي بين الصين وفرنسا، قائلا: "إن الجانبين عملا معا في مجال الطاقة النووية لمدة 30 عاما، وحققا تقدما ملحوظا هذا العام بشأن التعاون في هذا المجال".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن كلا من الصين وفرنسا تؤيدان التعددية، وتدعمان الحل السياسي للخلافات ، وإن فرنسا مستعدة لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتعاون العملي مع الصين.