حميميم: القوات الروسية تساند القوات السورية في إدلب

دمشق (د ب أ)

أقرت قيادة قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا اليوم الجمعة، بتقديم القوات الروسية الدعم للقوات الحكومية ضد فصائل المعارضة في محافظة إدلب.

وقالت قيادة قاعدة حميميم العسكرية الروسية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن "اتفاقية خفض التصعيد في مقاطعة إدلب السورية لم تنته، وإن القوات الحكومية السورية تنفذ ضرباتها بدعم من القوات الروسية فقط ضد التنظيمات المتطرفة التي تقوم بخرق الاتفاق".

وكانت القاعدة قالت أمس إن "التجهيزات العسكرية للقوات الحكومية السورية في محيط مقاطعة إدلب شمال سوريا، لم تبلغ ذروتها بعد، حالياً يمكننا القول أن 78% منها أصبحت جاهزة".

وتفقد وزير الدفاع السوري القوات الحكومية التي تتواجد في منطقة جورين بريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي قبل انطلاق المعركة ضد فصائل المعارضة .

وتقول فصائل المعارضة إن المقاتلات الحربية الروسية تشن غارات على مواقع فصائل المعارضة التابعة للجيش السوري الحر في ريف حماة الشمالي.