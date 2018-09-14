قنصل مصر بالسعودية يبحث احتياجات الجالية في مدينة حفر الباطن

حفر الباطن (أ ش أ)

زار القنصل المصرى بالمملكة العربية السعودية أمين حسان مدينة حفر الباطن، لبحث احتياجات الجالية المصرية والعمل على حلها وبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك بين غرفة حفر الباطن والقطاع الخاص في مصر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن رئيس غرفة حفر الباطن سعد بن مشحن الشمري استقبل القنصل المصرى والوفد المرافق له ، وثمن هذه الزيارة التي تهدف لتطوير علاقات التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين الطرفين، منوها بالعلاقات الأخوية المتينة بين المملكة العربية السعودية والشقيقة مصر في الجانب الاقتصادي وشتى الجوانب الأخرى.

من جانبه، أعرب القنصل أمين حسان عن شكره لرئيس وأعضاء غرفة حفر الباطن على إتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء الهادف إلى توطيد علاقات التعاون مع الغرفة والمسئولين فيها.

وأشاد بما شاهده من إمكانات تزخر بها محافظة حفر الباطن وبالدور الذي تقوم به الغرفة التجارية للتعريف بهذه الإمكانات واستقطاب المستثمرين، منوهاً بدور المملكة العربية السعودية الريادي بوصفها وجهة العالم الإسلامي.