قوات الأمن التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة عمالية

إسطنبول (د ب أ)

أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، على عمال يحتجون على ظروف العمل غير الآمنة في موقع انشاء مطار اسطنبول الجديد اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية.

وتدخلت قوات الشرطة لتفريق مظاهرة لمئات من العمال، رفعوا خلالها شعارات تطالب بتحسين الأوضاع، وفقا لصحيفة (حريت).

ومن المقرر افتتاح المطار الذي لم يكشف عن اسمه، ويعد ثالث مطار في اسطنبول، في 29 أكتوبر.

والمطار الثالث، يحظى باهتمام من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد وصفته الحكومة بأنه أكبر مطار في العالم عند اكتماله.

وكشف أحد العمال لقناة تلفزيون"ميديا سكوب"، منصة إعلامية، عن وقوع العديد من الحوادث والوفيات في الموقع.

وأضاف أن العمال قرروا التوقف عن العمل اليوم الجمعة، بعد وفاة أربعة اشخاص وإصابة 17 اخرين بعد تحطم حافلة مكوكية تقل العمال أمس الخميس.

وأجرى أعضاء برلمانيون من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد اليوم الجمعة مقابلات مع العمال المحتجين الذين تحدثوا عن حالات الوفاة وحالة الأغذية والإيواء التي وصفوها بأنها دون المستوى، والمشاكل المتعلقة بالأجور.