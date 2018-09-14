  • عاجل:مباشر.. (حوريا - الأهلي) في دوري أبطال إفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    قوات الأمن التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة عمالية

    06:05 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    قوات الأمن التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة عمالية

    أرشيفية

    إسطنبول (د ب أ)

    أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، على عمال يحتجون على ظروف العمل غير الآمنة في موقع انشاء مطار اسطنبول الجديد اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية.

    وتدخلت قوات الشرطة لتفريق مظاهرة لمئات من العمال، رفعوا خلالها شعارات تطالب بتحسين الأوضاع، وفقا لصحيفة (حريت).

    ومن المقرر افتتاح المطار الذي لم يكشف عن اسمه، ويعد ثالث مطار في اسطنبول، في 29 أكتوبر.

    والمطار الثالث، يحظى باهتمام من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد وصفته الحكومة بأنه أكبر مطار في العالم عند اكتماله.

    وكشف أحد العمال لقناة تلفزيون"ميديا سكوب"، منصة إعلامية، عن وقوع العديد من الحوادث والوفيات في الموقع.

    وأضاف أن العمال قرروا التوقف عن العمل اليوم الجمعة، بعد وفاة أربعة اشخاص وإصابة 17 اخرين بعد تحطم حافلة مكوكية تقل العمال أمس الخميس.

    وأجرى أعضاء برلمانيون من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد اليوم الجمعة مقابلات مع العمال المحتجين الذين تحدثوا عن حالات الوفاة وحالة الأغذية والإيواء التي وصفوها بأنها دون المستوى، والمشاكل المتعلقة بالأجور.

    قوات الأمن غاز مسيل للدموع تركيا مظاهرة عمالية مطار اسطنبول

    الخبر التالى:

    قنصل مصر بالسعودية يبحث احتياجات الجالية في مدينة حفر الباطن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان