روسيا: ندرس وثائق حول مختبر أمريكي يجري تجارب على البشر

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تحلل الوثائق التي نشرها وزير الأمن الوطني الجورجي السابق إيجور جيورجادزه حول البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي وستنشر النتائج.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن وزارة الدفاع قولها ـ في بيان ، اليوم الجمعة ـ "حاليا جميع ما نشره إيجور جيورجادزه على موقعه يجري دراسته من قبل خبراء وزارة الدفاع ، ونتائج التحليل سنقدمها للرأي العام الروسي والدولي".

وأضاف البيان "أضحت الحقائق معروفة وتشير إلى علامات على انتهاكات خطيرة من الجانب الأمريكي لمعاهدة حظر تصنيع وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة، التي تم المصادقة عليها من قبل الولايات المتحدة في عام 1972".