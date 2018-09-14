واشنطن تفرض عقوبات على شركة طيران في تايلاند على صلة بإيران

واشنطن (أ ش أ)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على إحدى شركات الطيران في تايلاند لصلتها بإيران.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية في نبأ عاجل اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

كان مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينجسلي، قد أكد أمس أن بلاده ستفرض عقوبات مشددة على إيران بدءا من الرابع من شهر نوفمبر المقبل، بما فيها عقوبات على شركة طيران (ماهان) الإيرانية وداعميها.

وأشاد بيلينجسلي بدعم دول الخليج غير المسبوق لجهود الإدارة الأمريكية لوضع حد لنفوذ إيران في المنطقة والضغط على حزب الله اللبناني.