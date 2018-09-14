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    إسرائيل تنكر شراء السعودية منظومة "القبة الحديدية" منها

    05:57 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    إسرائيل تنكر شراء السعودية منظومة "القبة الحديدية" منها

    كتب - هشام عبد الخالق:

    أنكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، التقارير الإعلامية التي تفيد بشراء السعودية منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية من إسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

    وقالت الوزارة في بيان أرسلته للصحيفة: "ننكر وجود مثل هذه الصفقة التي تبيع منظومة القبة الحديدية إلى السعودية".

    وكان موقع "الخليج أونلاين" الذي يصدر من لندن، أفاد نقلًا عن مصادر دبلوماسية لم يسمها، أن عملية الشراء تعكس دفء العلاقات بين إسرائيل والسعودية، ولكن لم يؤكد أي مسؤول سعودي التقرير.

    ولكن ذكر تقرير الموقع (الخليج أونلاين) أن الصفقة ستتم في ديسمبر المقبل، وأن "القبة" ستكون على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، وادّعى الموقع أيضًا أن السعودية تسعى للتعاون العسكري مع إسرائيل.

    وأوضح التقرير، أن إسرائيل عارضت في البداية بيع منظومة القبة الحديدية للدول العربية، ولكن غيرت موقفها بعد ضغط أمريكي.

    وزارة الدفاع الاسرائيلية القبة الحديدية الدفاع الصاروخي السعودية

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