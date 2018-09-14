استشهاد فلسطيني 14 عامًا برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفل، يبلغ من العمر 14 عامًا، برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكره "المركز الفلسطيني للإعلام".

ويحيي الفلسطينيون في قطاع غزة مسيرة العودة اليوم والتي تحمل شعار " المقاومة خيارنا ".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطنيين الى المشاركة الفاعلة في المسيرات تأكيداً لاستمرار المسيرات المطالبةِ بالعودة الى الاراضي المحتلة وكسر الحصار على قطاع غزة وجددت تمسك الفلسطنيين بحقهم الثابت في القدس عاصمة لفلسطين واقامة دولتهم المستقلة.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين لمحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.