رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق يوقع "الإقرار بالذنب" قبل محاكمته الثانية

كتب – محمد عطايا:

أعلن مجلس التحقيقات الخاص بقضية مدير حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية السابق بول مانافورت، أن الأخير سيوقع اتفاقية "الإقرار بالذنب"، مع المحقق الخاص روبرت مولر، قبل محكمته الثانية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، توقعت بأن بول مانافورت اقترب من عقد صفقة تتضمن اتفاق "إقرار بالذنب" مع روبرت مولر المحقق الخاص بالتدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأميركية.

وذكرت الشبكة، في تقرير، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، أنّ مانافورت يقترب ومكتب مولر، من التوصل إلى اتفاق "إقرار بالذنب" قبل محاكمته المقبلة، بموجب لوائح اتهام جنائية، حول تورطه بغسل أموال من عمله كمستشار لسياسيين في أوكرانيا موالين لروسيا.