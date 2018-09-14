  • عاجل:تشكيل الأهلي.. هشام محمد أساسيًا أمام حوريا (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق يوقع "الإقرار بالذنب" قبل محاكمته الثانية

    04:29 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق يوقع "الإقرار بالذنب" قبل محاكمته الثانية

    كتب – محمد عطايا:
    أعلن مجلس التحقيقات الخاص بقضية مدير حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية السابق بول مانافورت، أن الأخير سيوقع اتفاقية "الإقرار بالذنب"، مع المحقق الخاص روبرت مولر، قبل محكمته الثانية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

    وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، توقعت بأن بول مانافورت اقترب من عقد صفقة تتضمن اتفاق "إقرار بالذنب" مع روبرت مولر المحقق الخاص بالتدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأميركية.
    وذكرت الشبكة، في تقرير، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، أنّ مانافورت يقترب ومكتب مولر، من التوصل إلى اتفاق "إقرار بالذنب" قبل محاكمته المقبلة، بموجب لوائح اتهام جنائية، حول تورطه بغسل أموال من عمله كمستشار لسياسيين في أوكرانيا موالين لروسيا.

    الإقرار بالذنب حملة ترامب بول مانافورت روبرت مولر

    الخبر التالى:

    استشهاد فلسطيني 14 عامًا برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان