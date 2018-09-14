توقيع تهم جنائية جديدة ضد مدير حملة ترامب السابق بانتظار "الاعتراف"

كتب - محمد عطايا:

وقع المحققون في قضية مدير حملة الرئيس الأمريكي السابق، بول مانافورت، لوائح اتهام جنائية ضده، مشيرين إلى وجود إشارات واضحة على رغبة الأخير في "الإقرار بالذنب"، أمام المحكمة قبل بدء محاكمته الثانية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اقترب بول مانافورت، من عقد صفقة تتضمن اتفاق "إقرار بالذنب" مع روبرت مولر المحقق الخاص بالتدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأميركية.

وذكرت الشبكة، في تقرير، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، أنّ مانافورت يقترب ومكتب مولر، من التوصل إلى اتفاق "إقرار بالذنب" قبل محاكمته المقبلة، بموجب لوائح اتهام جنائية، حول تورطه بغسل أموال من عمله كمستشار لسياسيين في أوكرانيا موالين لروسيا.

ورغم أن تقرير "نيويورك تايمز" لم يكشف عن دور الصفقة المرتقبة في إدانة الرئيس الأميركي، تداولت وسائل إعلام أميركية توقعات بأن يستخدم مولر شهادة مانافورت لتضييق الدائرة حول الرئيس الأميركي، ولإرغام ترامب على لقاء المحقق الخاص، وهي الخطوة التي رفضها ترامب مرارا خوفا من توابع قانونية.