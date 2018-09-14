روسيا تتهم واشنطن بخرق معاهدة حظر نشر الأسلحة الجرثومية

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن هناك مؤشرات على خرق واشنطن معاهدة حظر نشر الأسلحة الجرثومية، التي تعد محرمة دوليًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف، نفى أن يكون الجيش السوري بدعم من روسيا بدأ شن هجماته على مدينة إدلب المحاصرة.

وأكد وزير الخارجية في كلمته أمام الجلسة الدورية للمنتدى الروسي الألماني، أن بلاده بدأت بإنشاء ممرات إنسانية في مدينة إدلب، أخر معاقل المعارضة المسلحة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف "أؤكد لكم أننا سنتعامل مع هذه القضايا بعناية فائقة. سنقوم بإنشاء ممرات إنسانية، وسيتم التشجيع على التهدئة المحلية بكل الطرق الممكنة. سنفعل كل شيء حتى لا يتضرر السكان المدنيون. لن نتصرف بنفس الطريقة التي عمل بها التحالف في الموصل العراقية وفي الرقة السورية، حيث لم تكن هناك محادثات مع المعارضة المسلحة حول الهدنة المحلية، عندما لم يتم إنشاء ممرات إنسانية عندما كانت المدن تسوى بالأرض، وبعدها لأشهر لم يتمكنوا من العثور على الجثث".