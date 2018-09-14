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    لافروف: الجيش السوري لم يبدأ هجومًا على إدلب.. وننشئ ممرات إنسانية

    03:01 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    لافروف: الجيش السوري لم يبدأ هجومًا على إدلب.. وننشئ ممرات إنسانية

    سيرخي لافروف

    كتب – محمد عطايا:

    نفى وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف، أن يكون الجيش السوري بدعم من روسيا بدأ شن هجماته على مدينة إدلب المحاصرة.

    وأكد وزير الخارجية في كلمته أمام الجلسة الدورية للمنتدى الروسي الألماني، أن بلاده بدأت بإنشاء ممرات إنسانية في مدينة إدلب، أخر معاقل المعارضة المسلحة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

    وأضاف "أؤكد لكم أننا سنتعامل مع هذه القضايا بعناية فائقة. سنقوم بإنشاء ممرات إنسانية، وسيتم التشجيع على التهدئة المحلية بكل الطرق الممكنة. سنفعل كل شيء حتى لا يتضرر السكان المدنيون. لن نتصرف بنفس الطريقة التي عمل بها التحالف في الموصل العراقية وفي الرقة السورية، حيث لم تكن هناك محادثات مع المعارضة المسلحة حول الهدنة المحلية، عندما لم يتم إنشاء ممرات إنسانية عندما كانت المدن تسوى بالأرض، وبعدها لأشهر لم يتمكنوا من العثور على الجثث".

    وعقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي، ونظيره هيكو ماس، اليوم الجمعة، في العاصمة برلين.

    وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، يوم الأربعاء الماضي، أن الطرفين يعتزمان ناقشا التسوية في سوريا وأوكرانيا، خلال اللقاء.

    وزير الخارجية الروسي سيرخي لافروف الجيش السوري روسيا مدينة إدلب

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