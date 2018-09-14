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    ألمانيا: إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن سيصعب الوصول إلى حل

    02:30 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    ألمانيا: إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن سيصعب الوصول إلى حل

    منظمة التحرير الفلسطينية

    كتب – محمد عطايا:

    قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، إن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشطن سيجعل من الصعب الوصول إلى حل هناك، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وهي الخطوة التي أعلنت السلطة الفلسطينية أنه حال إتمامها ستكون بمثابة "إعلان حرب على جهود إرساء السلام في المنطقة".

    وذكرت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية لا تتخذ خطوات نحو دعم عملية السلام مع الإسرائيليين. وأضافت أنه على العكس أدانت الحكومة في رام الله خطة السلام الأمريكية "التي لم يروها"، ورفضوا اعتبار الولايات المتحدة وسيط في عملية السلام.

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