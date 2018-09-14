وزير الدفاع السوري يتفقد جبهات حماة وإدلب

دمشق - (د ب أ):

تفقد وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، اليوم الجمعة، القوات الحكومية في ريفي حماة ودلب شمال غرب سوريا.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية "تفقد وزير الدفاع التشكيلات القتالية في منطقة جورين بريف حماة الغربي والجبهات المتقدمة بريف إدلب".

وأكدت المصادر أن تفقد وزير الدفاع للقوات السورية "يعتبر مؤشرا على قرب المعركة في منطقة جورين في ريف حماة الغربي ومعركة جسر الشغور".

وكشف قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية "بعد زيارة وزير الدفاع السوري إلى منطقة جورين وجبهات إدلب الغربية، ربما تنطلق عملية عسكرية محدودة في منطقة جسر الشغور التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين المصنفين تنظيمين إرهابيين".

وتشهد جميع الجبهات اليوم هدوءا ولم يسجل حتى الان عمليات عسكرية أو قصف مدفعي أو صاروخي.

تأتي الزيارة التفقدية لوزير الدفاع السوري وسط تحذيرات من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا والمانيا وبريطانيا وفرنسا من شن القوات السورية النظامية هجوما على مدينة إدلب، آخر معقل للتنظيمات المسلحة المتطرفة، خشية خشية حدوث كارثة انسانية.