البحرية التونسية تنقذ 13 مهاجرا بينهم أطفال ونساء

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، عن انقاذ 13 مهاجرا تونسيا بينهم أطفال ونساء بعد أن ضلوا طريقهم في البحر أثناء رحلتهم السرية باتجاه السواحل الإيطالية.

وأفادت الوزارة بأن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر تدخلت الليلة الماضية لإنقاذ 13 تونسيا، من بينهم ثلاث نساء وأربعة اطفال تتراوح اعمارهم بين 6 و14 عاما.

وكان المهاجرون قد أبحروا مساء أول أمس الاربعاء من سواحل جرجيس جنوب تونس، قصد الوصول خلسة الى السواحل الإيطالية، ثم طلبوا المساعدة على بعد 108 كيلومتر شرقي جزيرة قرقنة.

وشهدت سواحل تونس حادثتي غرق مأساويتين على الأقل هذا العام أدتا الى وفاة أكثر من 80 مهاجر قرب سواحل جزيرة قرقنة في يونيو الماضي، ووفاة ثمانية آخرين قرب جزيرة جربة جنوبا في أغسطس الماضي.

وشددت الحكومة اليمينية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من قيود استقبال قوارب الهجرة ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر لموانئها، لكن هذا لم يحل دون استمرار محاولات الهجرة غير الشرعية للشباب العاطلين واليائسين من سواحل تونس.

وتفيد أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية بأن 3811 مهاجرا تونسيا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية أغسطس عبر رحلات بحرية غير شرعية.