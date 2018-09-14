أردوغان يبحث مع بوتين الملف السوري الاثنين المقبل

أنقرة/ إسلام آباد - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان، سيجري لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين المقبل، لبحث الملف السوري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، عقب لقاء جرى بينهما على هامش زيارة رسمية يجريها اليوم إلى إسلام آباد،حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا تنتهج السياسة الأكثر وضوحًا في سورية على وجه العموم ومحافظة "إدلب" بشكل خاص، وهي تريد السلام والحل السياسي في سورية.

وأوضح أن بلاده تبذل جهودًا حثيثة على مستويات مختلفة من أجل وقف الهجمات على إدلب، وأنها تناقش هذه المسألة مع جهات أخرى.

وأضاف: "مستعدون للتعاون مع الجميع في مكافحة المنظمات الإرهابية، ولكن ليس من الإنسانية والصواب أن يُقتل المدنيون والنساء والأطفال دون أي تمييز تحت ستار مكافحة المنظمات الإرهابية لأنه لا يمكننا إحلال الأمن والسلام بهذا الشكل".

وتابع: "يوم الإثنين المقبل سيجري الرئيس أردوغان لقاء آخر مع بوتين، وسنواصل جهودنا في الأمم المتحدة".

وشدّد جاويش أوغلو على أن هذه الجهود التركية تتلقى دعمًا دولياً ملحوظًا.

ولم يصرح الوزير التركي عن مكان اللقاء بين الرئيسين.

يأتي لقاء اردوغان وبوتين بعد لقائهما في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في وقت سابق الشهر الجاري حول سورية وبصفة خاصة الوضع في مدينة إدلب ،آخر معقل للتنظيمات المسلحة المتطرفة، حيث تستعد القوات السورية النظامية لشن هجوم في المدينة .

وحذرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا والمانيا وبريطانيا وفرنسا من شن الهجوم خشية حدوث كارثة انسانية.