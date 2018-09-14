البحرين تنشر وثائق تثبت دخول 14 إيرانيا أراضيها بجوازات سفر مزورة

المنامة - أ ش أ

نشرت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، وثائق وصورا ضوئية تؤكد ما أعلنته في الثامن من شهر سبتمبر الجاري، والمتضمن القبض على 14 إيرانيا دخلوا البحرين بجوازات سفر آسيوية وبأسماء غير حقيقية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن نشر الوثائق يأتي ردا على المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الذي يرى أن بلاده لا يمكنها تأكيد ما ورد في بيان وزارة الداخلية، بدعوى "عدم تقديم المنامة أدلة للحكومة الإيرانية أو تزويدها بمعلومات إضافية".

وأشارت الوزارة إلى أن الأدلة المادية والأوراق الثبوتية للمقبوض عليهم، والمنشورة بعض منها مع هذا البيان، ليست فقط من قبيل تأكيد ما سبق نشره، بقدر ما تندرج في إطار الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية وتوثيق الإجراءات، وهو ما تؤكده هذه الصور الضوئية لهويات عدد من المواطنين الإيرانيين الـ14 المقبوض عليهم بعد أن دخلوا البحرين بجوازات سفر آسيوية تحمل بيانات غير صحيحة، وبأسماء غير حقيقية.