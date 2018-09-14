مقتل 67 متمردًا في عمليات للقوات الأفغانية

كابول - (د ب ا):

قُتل 67 متمرداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في عمليات شنتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية والقوات الجوية الأفغانية في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ، صباح الجمعة، أن 67 متمردا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في جميع أنحاء البلاد،بحسب قناة"طلوع نيوز" الأخبارية الأفغانية.

ووفقاً للوزارة ، فقد تم إطلاق العمليات في اقاليم ننكارهار وغزني وبكتيا ولوجار وقندهار وبادغيس وفرياب وباغلان وبلخ وهيلماند.

وذكرت الوزارة أنه تم إطلاق 12 عملية هجوم وتطهير مشتركة وأن القوات الجوية الأفغانية نفذت 12 غارة جوية على معاقل المسلحين ومخابئهم.

وقال بيان لوزارة الدفاع أيضا إن 28 مسلحا أصيبوا في هذه العمليات.

ولم يكشف البيان عن الجماعات التي ينتمي إليها المتمردون غير أن حركة طالبان وتنظيم داعش ينفذان هجمات في اففانستان تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشأت الحكومية .