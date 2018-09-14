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تركيا تحاكم سائقًا ألمانيًا بتهمة الترويج لحزب العمال الكردستاني

06:31 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
تركيا تحاكم سائقًا ألمانيًا بتهمة الترويج لحزب العمال الكردستاني

حزب العمال الكردستاني

اسطنبول- (د ب أ):

تبدأ تركيا محاكمة سائق سيارة أجرة (تاكسي) من مدينة هامبورج الألمانية اليوم الجمعة؛ لاتهامه بنشر دعاية للترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور، وفقا للائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتدور القضية حول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الفترة بين مارس ويوليو، بما في ذلك منشور يصف زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون بأنه "كردي ذو بصيرة ثاقبة"، وفقا للائحة الاتهام.

وبالإضافة إلى ذلك، زُعم أن الرجل، ويسمى إلهامي إيه، شارك صورا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني على الموقع.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني مدرج على قوائم الإرهاب في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب تركيا.

ويرفض إلهامي إيه، الذي اعتقل في أغسطس في مدينة "معمورة العزيز" شرقي تركيا، كل الاتهامات المنسوبة إليه وينفي أن يكون حساب الفيسبوك المشار إليه يخصه، وفقا للائحة الاتهام.

وتقول الحكومة الألمانية إن هناك سبعة مواطنين ألمان محتجزين حاليا في السجون التركية.

تركيا حزب العمال الكردستاني مدينة هامبورج ألمانيا

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