ألمانيا تسجل أولى حالات إصابة بفيروس "غرب النيل"

نورمبرج (ألمانيا) - (د ب أ):

سجلت ألمانيا أولى حالات إصابة بفيروس غرب النيل في وقت سابق من الشهر الجاري، وفقا لباحثين.

وأوضح الباحثون أن تلك الحالات المسجلة كانت معزولة ومن غير المتوقع أن ينتشر المرض في البلاد، وكانت جميع حالات الإصابة بالفيروس لطيور بشرق وجنوب ألمانيا.

ويستهدف هذا المرض حيوانات مثل الخيول وكذلك الطيور، ولكنه ينتشر عن طريق البعوض ويمكن أن يؤثر على البشر.

وجرى التعرف على هذا المرض لأول مرة في أوغندا في عام 1937، لكنه انتشر على نطاق واسع منذ ذلك الحين، حتى إلى أوروبا، وأبلغت اليونان هذا العام عن إصابة 180 شخصا، لقى من بينهم 22 شخصا حتفهم.

وكانت هناك حالات إصابة بين البشر في ألمانيا من قبل، حسب معهد روبرت كوخ، وهو هيئة لمكافحة الأمراض، لكن يعتقد أن جميع حالات الإصابة انتقلت من خلال عدوى في الخارج، ويمكن أن يتغير هذا الوضع في ظل وجود طيور مصابة بألمانيا، غير أن الباحثين في معهد فريدريش لوفلر، وهي وكالة أبحاث تتعقب صحة حيوانات المزارع، قالوا إن حالات إصابة الطيور هذا العام ربما تكون معزولة.

وأوضح متحدث رسمي، أن موسم البعوض في ألمانيا يقترب من نهايته وأن الفيروس لا يعيش طويلاً في الحشرات الناقلة، ما يعني أن الخطر على الإنسان لا يزال ضعيفا في الوقت الراهن.

يشار إلى أن حوالي 80% من البشر الذين يصابون بالفيروس لا يعانون من أي أعراض، وفقا لمسؤولي الصحة الألمان، ويعاني الباقون من أعراض شبيهة بأعراض الانفلونزا، والتي يمكن أن تكون خطرة على كبار السن أو الذين يعانون من بنية جسمانية ضعيفة.