بسبب تسرب غاز.. اندلاع عشرات الحرائق في شمال مدينة بوسطن الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

اندلعت عشرات الحرائق في عدة بلدات شمالي مدينة بوسطن الامريكية، أمس الخميس.

وقالت الشرطة إن ذلك ناجم عن تسريبات غاز، وطلبت من السكان إخلاء منازلهم.

وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس على موقع تويتر أنها تأكدت من 39 حادثة مؤكدة لحرائق وانفجارات، وفي وقت لاحق، قالت إنها استجابت لـ70 حادثة، بما في ذلك تحقيقات في روائح تتعلق بتسرب غاز.

وجاءت معظم البلاغات من مدن لورانس وأندوفر ونورثرن أندوفر.

وكتبت الشرطة على موقع تويتر: "السكان في بلدات لورنس ونورثرن أندوفر وأندوفر المتضررة الذين لديهم خدمة غاز من (شركة) كولومبيا غاز يجب أن يخلوا منازلهم على الفور إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك".

وقالت: "تخفف الشركة حاليا الضغط في خطوط الغاز، والأمر سيستغرق بعض الوقت".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي مستشفى محلي لتأكيد تقارير أفادت بأن أربعة أشخاص أصيبوا جراء تلك الحرائق.