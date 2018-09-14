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احتجاز جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري

12:37 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
احتجاز جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري

مختبر أسلحة كيميائية سويسري - ارشيفية

فيينا - (د ب أ)

أفادت صحيفتان سويسرية وهولندية مساء اليوم الخميس، أنه تم اعتقال عميلين روسيين في هولندا أثناء سفرهما إلى مختبر كيميائي سويسري كان يدقق في مزاعم بالتسمم ضد موسكو.

وقالت صحيفة تاجيز-أنزيجر السويسرية اليومية نقلاً عن مصادر مجهولة ، إن العميلين كانا يستهدفان مختبر سبايز ، وهو مرفق حكومي شارك في اجراء تحاليل تتعلق بتسمم العميل المزدوج الروسي سيرجي سكريبال ، بالإضافة إلى هجمات كيماوية مزعومة في سورية.

وأخبرت المخابرات الفيدرالية السويسرية صحيفة تاجيز-أنزيجر أنها"على علم بقضية الجاسوسين الروسيين اللذين تم كشف أمرهما وأبعدا عن لاهاي.

وقالت متحدثة إن المخابرات السويسرية تعاونت مع نظيرتيها الهولندية والبريطانية، مضيفة أنه تم تفادي "إجراءات غير قانونية ضد مؤسسة سويسرية حساسة".

وأفادت صحيفتا تاجيز-أنزيجر السويسرية اليومية وإن آر سي هاندلسبلاد الهولندية على موقعيهما الإلكتروني ، إنه تم القبض على الجاسوسين، وهما ليسا نفس المشتبهين بالتسمم ، في الربيع الماضي وأنهما أعيدا إلى روسيا.

فيينا أسلحة كيميائية سويسرا هولندا روسيا
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