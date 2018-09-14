سفير مصر بروما: رئيس النواب الإيطالي سيزور القاهرة الأسبوع القادم

روما - (أ ش أ)

أعلن السفير المصري في إيطاليا هشام بدر أن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو سيزور القاهرة الأسبوع المقبل.

ولدى افتتاحه ندوة حول فرص الاستثمار في مصر للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة ، أقيمت بمقر السفارة في روما الخميس ، قال السفير بدر إن الزيارة تأتي تأكيدا للعلاقات الجيدة بين مصر وايطاليا ، مستشهداً بالزيارات التي تمت مؤخراً من قبل وزيري التعليم والتجارة المصريَين الى إيطاليا.

وأشارت وكالة أنباء (آكي )الإيطالية الى أن الإعلان عن زيارة رئيس مجلس النواب يندرج ضمن قائمة البعثات المؤسساتية إلى مصر من قبل ممثلي الحكومة الإيطالية في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، بما في ذلك زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني ، ووزير الشؤون الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، ونائب رئيس الوزراء ووزير العمل لويجي دي مايو.