أبرز التصريحات في 24 ساعة: أمريكا تفقد تأثيرها العالمي

إعداد - هشام عبد الخالق:

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أن بلاده تمثل نموذجا يحتذى في التعايش والسلم الاجتماعي، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الأعاصير التي اجتاحت بورتوريكو العام الماضي كانت من صنيعة الديمقراطيين المعارضين بهدف الإضرار به سياسيًا، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في مقابلة نشرت الخميس، إن الولايات المتحدة تفقد تأثيرها على الأحداث العالمية.