أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

أبرز التصريحات في 24 ساعة: أمريكا تفقد تأثيرها العالمي

12:30 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: أمريكا تفقد تأثيرها العالمي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

إعداد - هشام عبد الخالق:

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أن بلاده تمثل نموذجا يحتذى في التعايش والسلم الاجتماعي، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الأعاصير التي اجتاحت بورتوريكو العام الماضي كانت من صنيعة الديمقراطيين المعارضين بهدف الإضرار به سياسيًا، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في مقابلة نشرت الخميس، إن الولايات المتحدة تفقد تأثيرها على الأحداث العالمية.

تصريحات الزعماء أمريكا محمود عباس دونالد ترامب أعاصير بورتوريكو أنطونيو جوتيريش نيكى هيلي

الخبر التالى:

الشرطة في تشيلي تفتش "الأبرشيات" بحثا عن أدلة بتحرش جنسي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان