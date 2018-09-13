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الشرطة في تشيلي تفتش "الأبرشيات" بحثا عن أدلة بتحرش جنسي

11:11 م الخميس 13 سبتمبر 2018
الشرطة في تشيلي تفتش "الأبرشيات" بحثا عن أدلة بتحرش جنسي

ارشيفية

سانتياجو - (د ب أ)
قامت الشرطة ومدعون في تشيلي اليوم الخميس بعمليات بحث متزامنة في أربع أبرشيات بحثا عن أدلة على حدوث تحرش جنسي بالأطفال أو التستر عليه من قبل الكنيسة الكاثوليكية.

وقالت صحيفة "لا تيرسيرا" إن عمليات البحث تمت في مدينة أوسورنو بجنوب البلاد، وفي فالبارايسو وشيلان وكونسبسيون في وسط البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وكانت قد جرت عمليات بحث في يونيو في سانتياجو وفي رانكاجوا ، التي تبعد حوالي 85 كيلومترا جنوب العاصمة.

ويخضع العديد من الأساقفة أو الكهنة في تشيلي للتحقيق بتهمة التحرش أو التستر على التحرش بالقاصرين.

ومن بين هؤلاء، أسقف أوسورنو السابق خوان باروس، الذي تورط في تغطية حالات تحرش ارتكبها الكاهن المولع بالأطفال فيرناندو كاراديما. ورفض البابا فرنسيس في البداية الادعاءات ضد باروس، ما أثار حالة من الغضب اعتذر بعدها.

ودفعت فضائح الإساءة الجنسية بالكنيسة الكاثوليكية تشيلي الى أزمة عميقة أدت إلى قيام أكثر من 30 أسقفا في البلاد بتقديم استقالاتهم. وقد سمح البابا حتى الآن لخمس منهم بالتنحي.

شرطة تشيلي تفتيش الأبرشيات التحرش الجنسي

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