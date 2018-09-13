وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على إيران بدءا من نوفمبر

واشنطن - (أ ش أ)

أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينجسلي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مشددة على إيران بدءا من الرابع من نوفمبر المقبل، بما فيها عقوبات على شركة طيران (ماهان) الإيرانية وداعميها.

وأشاد بيلينجسلي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - بدعم دول الخليج غير المسبوق لجهود الإدارة الأمريكية لوضع حد لنفوذ إيران في المنطقة والضغط على حزب الله.

وأضاف أن إيران - البلد الأكبر الراعي للإرهاب في العالم - يستمر في تمويل مجموعات بالمنطقة كحزب الله ويطور برنامج الصواريخ وينشر عدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن العقوبات الأمريكية على إيران ستحد من نفوذ طهران في المنطقة.