اعتقال إيطالي يُشتبه في انضمامه لـ"داعش" شمال سوريا

دمشق - (أ ش أ)

أعلن مقاتلون أكراد في شمال سوريا اليوم الخميس، اعتقال إيطالي يُشتبه في انضمامه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولته عبور الحدود إلى تركيا.

ونقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية - الناطقة باللغة الإنجليزية - عن وحدات حماية الشعب الكردية قولها "أُسر مرتزق يُدعى سمير بوجانا يوم 27 أغسطس الماضي بعد تنفيذ عملية خاصة قامت بها وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لنا، وذلك حينما كان يحاول الفرار إلى تركيا".

وأوضحت الشبكة، نقلاً عن وحدات حماية الشعب الكردية، أن بوجانا هو إيطالي يُعرف باسم "أبو عبد الله المهاجر" وأنه كان كذلك مسؤولاً عن شحنات الأسلحة إلى تنظيم "داعش".

ونسبت الشبكة لمصدر في "قوات سوريا الديمقراطية" - التي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية الجزءَ الأكبر منها - القول إن الإيطالي يتم التحقيق معه، وأن "مصيره سيتحدد في نهاية هذا التحقيق"، مضيفا "ننسق مع الائتلاف الدولي، الذي يشمل إيطاليا، حول جميع معتقلي داعش".

يُشار إلى أن وحدات حماية الشعب لكردية تقوم بأسر العديد من منتمي "داعش" الأجانب منذ حوالي عام.