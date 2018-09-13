نيكى هيلي: إيران تتوجع من العقوبات الأمريكية

نيويورك - (أ ش أ)

أكدت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن إيران بدأت تتوجع وتتألم من العقوبات الأمريكية الجديدة التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها ضدها في شهر أغسطس الماضي.

وأضافت هيلي - في مقابلة حصرية أجرتها مع شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية – "إن واشنطن بدأت في خنق النظام الإيراني إلى الدرجة التي سوف يضطر معها إلى التعامل مع مشكلة الصواريخ الباليستية وإعادة النظر في دعمه للإرهاب".

وتابعت المسؤولة الأمريكية: "إن واشنطن تركز في الوقت الراهن على الشعب الإيراني، فهناك اضطرابات في الوقت الراهن في إيران، والشعب الإيراني بدأ يرفع صوته عاليا، ويطالب بحياة أفضل، ولكن الولايات المتحدة لن تسمح لهذا النظام في نهاية المطاف بامتلاك أية برامج نووية ".

وحذرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجددا كلا من سوريا وإيران وروسيا من استخدام أسلحة كيماوية في إدلب آخر معاقل المعارضة السورية، قائلة:"لقد حذرناكم مرتين، ولكن ما حدث أنكم استخدمتم الأسلحة الكيماوية ورد عليكم ترامب، ونحذركم من جديد من استخدام أية أسلحة كيماوية، فالاحتمالات كلهم ضدكم".

وحول الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس /الأربعاء/، بفرض عقوبات ضد أي تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية سواء من جانب أشخاص أو دول أو شركات أجنبية.. قالت هيلي "إن رسالة ترامب واضحة، وهي تمثل تحذيرا مباشرا من التدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، فكل من سوف يقدم على ذلك سوف يدفع الثمن".

وحول الموقف في فنزويلا.. قالت هيلي "إن الأوضاع في فنزويلا تشبه تلك القائمة في نيكارجوا، فالمظاهرات في الدولة الأخيرة تطالب الرئيس دانييل أورتيجا بالاستقالة من منصبه، وهو ما يحدث في فنزويلا أيضا، فكل من أورتيجا ومادورو من "طينة واحدة" على حد تعبيرها، فكلاهما يجمعان المال من دماء الشعب ولا يعنيهما ما إذا الشعبان يتضوران جوعا ولا يلقيان بالا إلى أفعالهما".