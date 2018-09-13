الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل مع السعودية والإمارات في اليمن

القاهرة - مصراوي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن واشنطن ستواصل العمل مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى حل الأزمة والتوصل لحل سياسي.

وأضاف أمام الكونجرس الأمريكي، بحسب قناة سكاي نيوز، أن بلاده تدعم جهود السعودية والإمارات في إطار التحالف باليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريًا في اليمن منذ عام 2015 بهدف إعادة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وذكر بومبيو أيضًا أن حكومتي السعودية والإمارات تفعلان أقصى ما بوسعهما لتفادي الخسائر البشرية في اليمن.

كما قال إن التحالف العربي في اليمن يتجاوب مع كل الملاحظات التي تبديها واشنطن.