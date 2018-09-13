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الجيش الإسرائيلي يوقف برنامج المساعدات للنازحين والجرحى السوريين

09:27 م الخميس 13 سبتمبر 2018
الجيش الإسرائيلي يوقف برنامج المساعدات للنازحين والجرحى السوريين

تل أبيب - (د ب ا)
قال الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس، أنه اوقف برنامجه لمساعدة النازحين والمصابين السوريين بسبب تقدم قوات الحكومة السورية نحو حدودهما المشتركة.

وتلقى حوالي 4الاف و900 سوري ، من بينهم الف و300طفل ، العلاج الطبي في إسرائيل على مدى السنوات العديدة الماضية. واستعاد الجيش السوري معظم الأراضي التي كان تحت سيطرة المتمردين في الجنوب السوري هذا الصيف.

كانت إسرائيل قد بدأت في علاج المصابين السوريين في عام 2013. وشاركت عدة مستشفيات في ذلك ، واستقبلت المرضى وأجرت عمليات جراحية لهم قبل عودتهم إلى سوريا.
وقال الجيش إنه بالإضافة إلى ذلك ، قدم مساعدات لعشرات الآلاف من السوريين في المنطقة الحدودية. وفي العامين الماضيين ، تم نقل ما مجموعه 350الف طن من الملابس إلى سوريا، فضلا عن 630 خيمة و26الف من المعدات الطبية.

الجيش الإسرائيلي مساعدات النازحين الجرحى السوريين وقف المساعدات

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