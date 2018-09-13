ميركل في الجزائر الإثنين المقبل لمباحثات مع الرئيس بوتفليقة

الجزائر - (أ ش أ)

تقوم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، يوم الاثنين المقبل، بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن ميركل ستلتقي خلال زيارتها بالرئيس بوتفليقة كما ستجري محادثات مع الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، الذي ستعقد معه مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا تتطرق خلاله إلى مختلف المسائل المرتبطة بالعلاقات الجزائرية-الألمانية إضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في برقية تهنئة وجهها إلى ميركل العيد الوطني لبلدها في أكتوبر الماضي، أنه يتطلع ببالغ السرور والاهتمام إلى زيارة ميركل إلى الجزائر من اجل إعطاء المزيد من الدفع للتعاون الثنائي.

وتشكل هذه الزيارة فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا وتعزز محاور الشراكة من أجل علاقة ثنائية مكثفة اقتصاديًا.

يذكر أنه توجد في الجزائر حاليًا أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، كما أن ألمانيا تحتل المركز الرابع من بين مموني الجزائر بقيمة 2ر3 مليار دولار.