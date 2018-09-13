أمين عام الأمم المتحدة: أمريكا تفقد تأثيرها العالمي

نيويورك - (د ب أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش ، في مقابلة نشرت اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تفقد تأثيرها على الأحداث العالمية.

وقال جوتيريش :" أعتقد أن القوة الناعمة للولايات المتحدة ... تتقلص في الوقت الحاضر".

وأوضح جوتيريش أن هذا أمر خطير لأنه "لا توجد وسيلة لحل معظم المشاكل في العالم " بدون الولايات المتحدة.

ولم يذكر جوتيريش بالاسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتهج سياسة "أمريكا أولا" منذ توليه السلطة.

وقد اعترضت إدارة ترامب على تدخل الولايات المتحدة في الاتفاقيات الدولية، ومن بينها الاتفاق النووي الإيراني ، الذي أقره مجلس الأمن الدولي ، واتفاق باريس بشأن المناخ.

ووصف جوتيريش، وهو من أشد المدافعين عن اتفاق باريس ، تغير المناخ في خطاب ألقاه يوم الاثنين الماضي ، بأنه "التحدي الأكبر في عصرنا" وحث قادة العالم للعمل ودعا إلى رد فعل متعدد الأطراف للتصدي للقضية.

وقال جوتيريش إنه سيضغط على زعماء العالم بشأن تغير المناخ في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها في 18 سبتمبر الجاري.