  • عاجل:بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    أمين عام الأمم المتحدة: أمريكا تفقد تأثيرها العالمي

    07:10 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    أمين عام الأمم المتحدة: أمريكا تفقد تأثيرها العالمي

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

    نيويورك - (د ب أ)

    قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش ، في مقابلة نشرت اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تفقد تأثيرها على الأحداث العالمية.

    وقال جوتيريش :" أعتقد أن القوة الناعمة للولايات المتحدة ... تتقلص في الوقت الحاضر".

    وأوضح جوتيريش أن هذا أمر خطير لأنه "لا توجد وسيلة لحل معظم المشاكل في العالم " بدون الولايات المتحدة.

    ولم يذكر جوتيريش بالاسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتهج سياسة "أمريكا أولا" منذ توليه السلطة.

    وقد اعترضت إدارة ترامب على تدخل الولايات المتحدة في الاتفاقيات الدولية، ومن بينها الاتفاق النووي الإيراني ، الذي أقره مجلس الأمن الدولي ، واتفاق باريس بشأن المناخ.

    ووصف جوتيريش، وهو من أشد المدافعين عن اتفاق باريس ، تغير المناخ في خطاب ألقاه يوم الاثنين الماضي ، بأنه "التحدي الأكبر في عصرنا" وحث قادة العالم للعمل ودعا إلى رد فعل متعدد الأطراف للتصدي للقضية.

    وقال جوتيريش إنه سيضغط على زعماء العالم بشأن تغير المناخ في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها في 18 سبتمبر الجاري.

    الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش امريكا الاتفاق النووي الإيراني مجلس الأمن

    الخبر التالى:

    خارجية فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بسرعة التحقيق لمنع هدم الخان الأحمر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان