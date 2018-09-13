ترامب: حصيلة وفيات بورتوريكو من صنيعة المنافسين السياسيين

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الأعاصير التي اجتاحت بورتوريكو العام الماضي كانت من صنيعة الديمقراطيين المعارضين بهدف الإضرار به سياسيا.



جاء ذلك في تغريدة رد بها ترامب على دراسة أجرتها حكومة بورتوريكو قدرت بأن حصيلة الوفيات المتعلقة بإعصار ماريا بلغت 2975 حالة. وأجرت الدراسة فحصا لمعدل الوفيات خلال الإعصار وبعده بستة أشهر.



وقال ترامب إن 3 آلاف شخص لم يموتوا في إعصاري ماريا وإيرما وهي عاصفة قوية أخرى اجتاحت العام الماضي الأراضي الأمريكية، حيث يتمتع مواطنوها بالجنسية الأمريكية. وتوجه ترامب إلى بورتوريكو بعد أن ضرب الاعصار ماريا في 20 سبتمبر 2017 لمتابعة جهود التعافي.



وقال ترامب على تويتر: "عندما غادرت الجزيرة، بعد أن ضربتها العاصفة، كان هناك ما بين 6 إلى 18 حالة وفاة ... ومع مرور الوقت لم ترتفع كثيرا. ثم بعد فترة طويلة، بدأوا في الإبلاغ عن أعداد كبيرة حقيقة، مثل 3 آلاف".



وأضاف أن حصيلة القتلى الجديدة الأعلى بكثير "كانت من قبل الديمقراطيين كي أبدو سيئا قدر الإمكان عندما نجحت في جمع مليارات الدولارات للمساعدة في إعادة بناء بورتوريكو. "