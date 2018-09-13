"بيزوس" الأغنى في العالم يساعد المشردين بمشروع قيمته 2 مليار دولار

كتب – محمد الصباغ:



يبدأ أغنى رجل في العالم بحسب تصنيف مجلة فوربس، جيف بيزوس، صندوقًا لمساعدة المشردين حول العالم وتبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي.

ونشر الملياردير الشهير ومالك شركة أمازون، تفاصيل المشروع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأشار إلى أنه يسعى لمساعدة العائلات المشردة في المجتمعات الفقيرة حول العالم.

يحمل الصندوق اسم "اليوم الأول"، وسوف يصدر جوائز سنوية إلى المنظمات التي تقوم بأعمال رحيمة لإيواء ودعم العائلات الشابة التي تحتاج لمساعدات فورية.

وكتب بيزوس أيضًأ: "سوف نستخدم نفي المبادئ التي تقود شركة أمازن".

وبحسب تصنيف شبكة بلومبرج يأتي جيف بيزوس كأغنى أغنياء العالم بثروة تبلغ 163.8 مليار دولار. وجاءت مبادرته بعد عام من مطالبته للعامة عبر حسابه على تويتر، باقتراحات حول كيفية مساعدة الأشخاص حول العالم.

في ذلك الوقت قال، بحسب شبكة بلومبرج، إنه يرغب في تمويل مشروعات تساعد الأشخاص بحاجة بمساعدات عاجلة، وبأن يظل أثر دعمه باقيًا.

يذكر أن مؤسسة "عائلة بيزوس" شهيرة بتقديم الدعم للأطفال في مجال التعليم. والمشروع الجديد لبيزوس سوف يركز أيضًا على دعم مرحلة ما قبل التعليم في الأسر الفقيرة حول العالم.

وساهم الملياردير من قبل في دعم المشردين بولاية سياتل الأمريكية. وساعد في توفير مأوى مؤقت لحوالي 200 مشرد.

وفي بداية هذا العام، وتحت ضغط من شركة أمازون وعدد كبير من الموظفين، تم إلغاء ضريبة على العاملين بأمازون مخصصة لمساعدة المشردين وتوفير مسكن لهم.

وحول مبادرته الجديدة "اليوم الأول"، عبّر بيزوس عن ساعدته حيث سيوفر فرصة للتعليم والإبداع والتطور للأطفال المشردين في مرحلة ما قبل التعليم.

جيف بيزوس مولود في يناير 1964 في مدينة ألباكيركي بولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة، ووالده ميجيل بيزوس وهو مهاجر كوبي وقام ميجيل بتبني جيف ليحمل اسم عائلته.