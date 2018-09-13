سمح بتجاوزات جنسية.. تفاصيل طرد إعلامي أمريكي بارز من "سي بي إس"

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن رئيس قناة "CBS نيوز" ديفيد رودز، الأربعاء، طرد المنتج جيف فاجر ببرنامج 60 دقيقة، وذلك في بيان رسمي.

وذكر البيان، أن "المنتج جيف فاجر سيغادر الشركة فورًا"، وأن "بيل أوينز" سيكون مسؤولًا عن إدارة البرنامج حتى نستقر على منتج جديد، فبرنامج 60 دقيقة من أكثر البرامج الإخبارية تميزًا على شاشة التلفزيون"، وذلك حسبما نقل موقع "هوليود ريبورتر" الأمريكي.

وتابع البيان، أن طرد فاجر ليس له علاقة بالتحقيقات والادعاءات التي نُشرت مؤخرًا في مجلة "نيويوركر"، والتي ادّعت أنه سمح بتجاوزات ومضايقات جنسية في قسمه.

"CBS" نشرت خلال موجزها للأنباء المسائي، مقتطفات من رسالة نصية أرسلها فاجر لما يبدو أنه مصدر القصة التي نشرت بالمجلة الأمريكية، والتي يبدو أنها اخترقت معايير العمل بالشبكة الإخبارية وطُرد فاجر بسببها.

وقال فاجر في الرسالة للمراسلة جيريما دونكان: "هناك العديد من الأشخاص فقدوا وظائفهم لأنهم يحاولون إيذائي، وإذا ما نشرتِ هذه الادعاءات دون أن تدعميها بنفسك، ستكون هناك مشكلة كبيرة"، بحسب ما نقلت صحيفة "USA Today".

وردت دونكان صباح اليوم الخميس، على الرسالة قائلة: "شعرت بالخوف".

وتابعت "من الصعب التصريح بهذا، فنحن نتلقى رسائل تهديد طوال الوقت، ولكن أن يأتي الأمر هذه المرة من شخص له سلطة هائلة كنت أحترمه، فهذا أمر صادم".

ووجهت الشكر للجميع على دعمهم، وقالت "لقد أرسل لي الكثيرون ممن يعملون هنا رسائل نصية تشجيعية، وأنا ممتنة لهذا".

وكان رونان فارو، صحفي ومحامي أمريكي فاز بجائزة البوليتزر للصحافة، نشر في يوليو الماضي، أن 19 موظفًا سابقًا وحالياً ادّعوا أن فاجر - الرئيس السابق لـ CBS نيوز - قد سمح بمضايقات جنسية في قسمه قام بها في الأساس المراسل شارلي روس وبعض من زملائه الذكور الآخرين.

واتهمت قصص فارو أيضًا، فاجر نفسه بالسلوك غير اللائق، بما في ذلك التعليق على ثدي امرأة، وكذلك التعدي على موظفات الشركة في الحفلات التي تقيمها.