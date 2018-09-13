الأمم المتحدة تستعد لفرار 900 ألف سوري من الحرب في إدلب

جنيف - (د ب أ)

تستعد الأمم المتحدة لاحتواء تحرك جماعي قوامه 900 ألف شخص من المتوقع أن يفروا إذا ما شنت الحكومة السورية هجوما واسع النطاق في منطقة إدلب آخر المعاقل التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد.

وقال بانوس مومتزيس المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لسورية، وهو يكشف خطة الطوارئ للصحفيين في جنيف اليوم الخميس، "نأمل في الأفضل لكننا نستعد للأسوأ."

وأضاف مومتزيس، إنه في اجتماع إنساني للقوى الإقليمية والدولية حول سورية، قال دبلوماسي روسي إنه يتم بذل كل الجهد من أجل إيجاد حل سلمي.

يذكر أن الجيش الروسي يقاتل إلى جانب قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية الدائرة منذ 7 سنوات.

ومع ذلك، فإن الوكالات الإنسانية تستعد لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك استخدام الغاز السام، وفقا لمسؤول الأمم المتحدة.

وقد قدمت الأمم المتحدة الإحداثيات الخاصة بـ 235 مستشفى ومدارس ومخازن الأغذية ومخيمات اللاجئين لجميع الأطراف المتحاربة ، في محاولة لمنع شن هجمات ضد هذه المرافق المدنية الحيوية.